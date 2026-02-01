Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил о начале переговоров по Гренландии

Трамп сообщил о начале переговоров по Гренландии, выразив надежду на достижение выгодного соглашения для каждой стороны.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале переговоров по вопросу Гренландии, выразив надежду на достижение выгодного соглашения как для США, так и для Европы. Он подчеркнул важность этой сделки с точки зрения национальной безопасности и высказал уверенность в успешном завершении переговоров.

По словам Трампа, по ряду вопросов уже достигнут определённый консенсус, и, по его мнению, европейские партнёры заинтересованы в заключении соглашения с Соединёнными Штатами.

Американский лидер также отметил, что процесс переговоров носит активный характер, и стороны стремятся к выработке решений, выгодных для обеих сторон.

Ранее экономист Джеффри Сакс допустил, что Трамп может попытаться захватить Гренландию. Он считает, что американский лидер продолжит добиваться своих целей, несмотря на международную реакцию.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше