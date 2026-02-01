Трамп сообщил о начале переговоров по Гренландии

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале переговоров по вопросу Гренландии, выразив надежду на достижение выгодного соглашения как для США, так и для Европы. Он подчеркнул важность этой сделки с точки зрения национальной безопасности и высказал уверенность в успешном завершении переговоров.