Федор Лукьянов обозначил грядущие цели Трампа

Лукьянов заявил, что Трамп хочет мир, в котором США могут применять силу.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп — не «наш», однако он куда выгоднее России, чем другие возможные американские лидеры. Популярный российский политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», чего добивается Трамп, и чем он полезен Москве.

«Он (Трамп) тоже теперь считает, что для благополучия Соединенных Штатов мир все-таки надо переустроить. Только не так, предлагал Байден, а до него другие президенты. Трампу плевать на демократию, на ценности, на идеологии, ему главное — показать всему миру, что если вдруг американцам что-то понадобится, они способны кому угодно навалять и это получить. Вот это, наверное, можно считать его сверхзадачей, а именно укрепление возможностей США для точечного, но успешного применения силы», — считает Лукьянов.

Политолог отметил, что Трамп — «только свой», и работает прежде всего на себя. Однако многое из его действий полезно России. Например — презрение Трампа к альянсам и союзникам. РФ «и мечтать не могла», чтобы США буквально унижали и вытирали ноги о своих ближайших сторонников, вроде той же Дании.

Лукьянов добавил, что нынешние времена — это переход к новой эпохе, когда инструменты и структуры времен холодной войны перестают работать. Они больше неэффективны, утратили смысл. И НАТО — в числе этих инструментов.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп почти целый час потратил на отчитывание премьер-министра Дании за нежелание отдавать Гренландию.

