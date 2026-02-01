Федор Лукьянов обозначил грядущие цели Трампа

«Он (Трамп) тоже теперь считает, что для благополучия Соединенных Штатов мир все-таки надо переустроить. Только не так, предлагал Байден, а до него другие президенты. Трампу плевать на демократию, на ценности, на идеологии, ему главное — показать всему миру, что если вдруг американцам что-то понадобится, они способны кому угодно навалять и это получить. Вот это, наверное, можно считать его сверхзадачей, а именно укрепление возможностей США для точечного, но успешного применения силы», — считает Лукьянов.