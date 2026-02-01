Трамп не стал раскрывать, принял ли решение по Ирану

Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, принял ли он окончательное решение по возможным действиям Вашингтона в отношении Ирана.
Отвечая на вопросы журналистов на борту самолёта во время перелёта во Флориду, американский лидер заявил, что не может раскрыть планы своей администрации. При этом он напомнил, что в сторону исламской республики направляются «очень большие, мощные корабли». «Определённо не могу вам этого сказать, но у нас, как вы знаете, есть очень большие, мощные корабли, которые идут в том направлении», — сказал Трамп.
Ранее президент США заявлял, что считает возможной сделку с Ираном только при условии полного отказа Тегерана от ядерного оружия. Комментируя заявления министра обороны Саудовской Аравии Халеда бен Сальмана Аль Сауда о возможном укреплении иранского руководства в случае отказа США от удара, Трамп отметил, что по этому вопросу существуют разные точки зрения, и допустил возможность заключения «удовлетворительного соглашения» без ядерного оружия.
26 января Трамп сообщил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду на начало переговоров о «справедливой и равноправной» сделке. Он напомнил, что в июне прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам в Иране в рамках операции «Полуночный молот», и предупредил, что следующая атака может быть «ещё хуже».
Власти Ирана, в свою очередь, заявили, что в случае любой агрессии нанесут удары по всей военной инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 28 января подчеркнул, что Тегеран готов к переговорам, однако они должны проходить без угроз и запугивания.
Ранее Дональд Трамп также сообщил о начале переговоров по вопросу Гренландии. По его словам, Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения, выгодного как для США, так и для Европы, и рассматривает эту тему как важную с точки зрения национальной безопасности. Американский президент отметил, что по ряду вопросов уже достигнут определённый консенсус, а переговорный процесс развивается активно.