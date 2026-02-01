Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не стал раскрывать, принял ли решение по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет раскрывать планы Вашингтона по Ирану, напомнив о движении американских кораблей в регион.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, принял ли он окончательное решение по возможным действиям Вашингтона в отношении Ирана.

Отвечая на вопросы журналистов на борту самолёта во время перелёта во Флориду, американский лидер заявил, что не может раскрыть планы своей администрации. При этом он напомнил, что в сторону исламской республики направляются «очень большие, мощные корабли». «Определённо не могу вам этого сказать, но у нас, как вы знаете, есть очень большие, мощные корабли, которые идут в том направлении», — сказал Трамп.

Ранее президент США заявлял, что считает возможной сделку с Ираном только при условии полного отказа Тегерана от ядерного оружия. Комментируя заявления министра обороны Саудовской Аравии Халеда бен Сальмана Аль Сауда о возможном укреплении иранского руководства в случае отказа США от удара, Трамп отметил, что по этому вопросу существуют разные точки зрения, и допустил возможность заключения «удовлетворительного соглашения» без ядерного оружия.

26 января Трамп сообщил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду на начало переговоров о «справедливой и равноправной» сделке. Он напомнил, что в июне прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам в Иране в рамках операции «Полуночный молот», и предупредил, что следующая атака может быть «ещё хуже».

Власти Ирана, в свою очередь, заявили, что в случае любой агрессии нанесут удары по всей военной инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 28 января подчеркнул, что Тегеран готов к переговорам, однако они должны проходить без угроз и запугивания.

Ранее Дональд Трамп также сообщил о начале переговоров по вопросу Гренландии. По его словам, Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения, выгодного как для США, так и для Европы, и рассматривает эту тему как важную с точки зрения национальной безопасности. Американский президент отметил, что по ряду вопросов уже достигнут определённый консенсус, а переговорный процесс развивается активно.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше