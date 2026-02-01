Трамп не стал раскрывать, принял ли решение по Ирану

Отвечая на вопросы журналистов на борту самолёта во время перелёта во Флориду, американский лидер заявил, что не может раскрыть планы своей администрации. При этом он напомнил, что в сторону исламской республики направляются «очень большие, мощные корабли». «Определённо не могу вам этого сказать, но у нас, как вы знаете, есть очень большие, мощные корабли, которые идут в том направлении», — сказал Трамп.