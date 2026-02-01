Ричмонд
Трамп пригрозил Канаде серьезными последствиями за торговую сделку с Китаем

Трамп уверен, что при заключении торговой сделки Китай завладеет Канадой.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде серьезными последствиями в случае торговой сделки с Китаем. С соответствующим заявлением он выступил во время общения с журналистами на борту самолета по пути во Флориду.

По словам американского лидера, Вашингтон негативно воспримет возможное сближение Оттавы и Пекина в экономической сфере. Поскольку такие шаги усилят влияние Китая в Северной Америке. При этом Трамп подчеркнул, что лично поддерживает хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпин. Тем не менее, подобный сценарий считает недопустимым.

«Если они заключат сделку с Китаем, то мы сделаем нечто очень значительное. У меня отличные отношения с председателем Си Цзиньпином, но мы не хотим, чтобы Китай завладел Канадой. А если они заключат сделку, которую он хочет заключить, Китай завладеет Канадой», — заявил Дональд Трамп.

Тем временем ранее Дональд Трамп сообщил о начале переговоров по вопросу Гренландии. Он отметил, что рассчитывает на соглашение, которое устроит все стороны. Кроме того, он назвал возможную сделку важной с точки зрения национальной безопасности США.

