Трамп пригрозил Канаде серьезными последствиями за торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде серьезными последствиями в случае торговой сделки с Китаем. С соответствующим заявлением он выступил во время общения с журналистами на борту самолета по пути во Флориду.
По словам американского лидера, Вашингтон негативно воспримет возможное сближение Оттавы и Пекина в экономической сфере. Поскольку такие шаги усилят влияние Китая в Северной Америке. При этом Трамп подчеркнул, что лично поддерживает хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпин. Тем не менее, подобный сценарий считает недопустимым.
«Если они заключат сделку с Китаем, то мы сделаем нечто очень значительное. У меня отличные отношения с председателем Си Цзиньпином, но мы не хотим, чтобы Китай завладел Канадой. А если они заключат сделку, которую он хочет заключить, Китай завладеет Канадой», — заявил Дональд Трамп.
Тем временем ранее Дональд Трамп сообщил о начале переговоров по вопросу Гренландии. Он отметил, что рассчитывает на соглашение, которое устроит все стороны. Кроме того, он назвал возможную сделку важной с точки зрения национальной безопасности США.