Трамп объявил о начале переговоров США по Гренландии

Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает на взаимовыгодный исход переговоров и назвал потенциальные договорённости важными с точки зрения национальных интересов США. По его словам, Гренландия рассматривается Вашингтоном как ключевой регион в вопросах обороны и глобальной стабильности. При этом Трамп выразил уверенность, что стороны смогут прийти к соглашению.