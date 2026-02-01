Ричмонд
Трамп объявил о начале переговоров США по Гренландии

Вашингтон официально подтвердил переговорный процесс по Гренландии. Президент США Дональд Трамп заявил, что диалог уже начался и может завершиться крупной геополитической сделкой, которая затронет вопросы безопасности и стратегического влияния в Арктике.

Источник: Life.ru

Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает на взаимовыгодный исход переговоров и назвал потенциальные договорённости важными с точки зрения национальных интересов США. По его словам, Гренландия рассматривается Вашингтоном как ключевой регион в вопросах обороны и глобальной стабильности. При этом Трамп выразил уверенность, что стороны смогут прийти к соглашению.

«Мы начали переговоры. Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Life.ru писал, что в Гренландии уже заговорили о сценарии прямого конфликта с США. Вице-спикер местного парламента заявил, что в случае угрозы суверенитету острова может быть задействована 5-я статья НАТО через Данию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

