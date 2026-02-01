Ричмонд
Силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России

Расчёт средств противовоздушной обороны Российской Федерации за минувшую ночь отразил масштабную атаку беспилотников, уничтожив в общей сложности 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Как сообщило Министерство обороны РФ, цели были перехвачены над четырьмя регионами: 14 дронов сбиты над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью, и по одному — над территориями Астраханской и Калужской областей.

Напомним, что атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на посёлок Зареченский в Орловской области привела к повреждениям жилых строений и автомобилей.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал командующего ВМС Украины по делу о теракте на Крымском мосту.

