Трамп назвал Си Цзиньпина боссом и уважаемым человеком

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что китайского генерала Чжан Юся будто бы обвинили в передаче США сведений о программе создания ядерного оружия. Военачальник является заместителем главы Центрального военного совета (ЦВС), возглавляемого Си Цзиньпином. В статье утверждалось, что Чжан Юся заподозрили в получении взяток, в том числе в рамках помощи Ли Шанфу в назначении его на должность министра обороны и за продвижение на посты в системе военных закупок.