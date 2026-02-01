Трамп назвал Си Цзиньпина боссом и уважаемым человеком

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина «боссом» в Китае и крайне уважаемым человеком.
Так американский лидер ответил на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию вокруг министерства обороны Китая.
«Я думаю, что президент Си — босс. Я внимательно за этим слежу. Его очень уважают в Китае», — сказал глава Белого дома.
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что китайского генерала Чжан Юся будто бы обвинили в передаче США сведений о программе создания ядерного оружия. Военачальник является заместителем главы Центрального военного совета (ЦВС), возглавляемого Си Цзиньпином. В статье утверждалось, что Чжан Юся заподозрили в получении взяток, в том числе в рамках помощи Ли Шанфу в назначении его на должность министра обороны и за продвижение на посты в системе военных закупок.
Позже агентство Bloomberg подсчитало, что 48 процентов генералов, которые с 2012 года были назначены Си Цзиньпином на высшие военные должности, якобы оказались под следствием или вне публичного поля. В публикации оговорились, что на фоне антикоррупционной кампании Вооружённые силы Китая переживают одно из самых масштабных кадровых потрясений.