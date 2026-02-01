По его словам, во время активных стрелковых боёв российские военные заметили у противника характерные нашивки подразделения. Разбираться в составе группы времени не было — бой шёл в плотном контакте. В результате операции весь взвод был уничтожен.
Бересток расположен к югу от Константиновки и имеет важное тактическое значение. Контроль над этим участком позволяет оказывать давление на южные подступы к городу, нарушать логистику противника и создавать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений. В ходе операции бойцы РФ смогли выйти в глубокий тыл, атаковать укреплённые позиции и провести зачистку.
После боя на позициях противника было обнаружено большое количество медицинских средств и экипировки иностранного производства. По словам Ореха, медикаменты имели англоязычные маркировки, а сухие пайки оказались польскими. При этом вооружение боевиков также оказалось исключительно западного образца.
Ранее Life.ru писал, что командование ВСУ резко нарастило активность на Харьковском направлении. По данным российских силовых структур, туда перебрасывают спецназ ГУР и подразделения 169-й механизированной бригады вместе с инженерной техникой для разминирования.
*Запрещённая в России террористическая организация.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.