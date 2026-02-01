Strategic Culture Foundation: Евросоюз может распасться

«Что-то новое и примечательное происходит во внутреннем круге ЕС: отношения между “фюрером” фон дер Ляйен и критиком России Каллас уже не так хороши. Так, появляются новые враги внутри самого Евросоюза, что обычно обозначает распад блока, организации или государства», — говорится в публикации.