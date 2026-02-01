Конфликт между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас может привести к распаду Евросоюза, заявила в статье для онлайн-журнала Strategic Culture Foundation независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде.
«Что-то новое и примечательное происходит во внутреннем круге ЕС: отношения между “фюрером” фон дер Ляйен и критиком России Каллас уже не так хороши. Так, появляются новые враги внутри самого Евросоюза, что обычно обозначает распад блока, организации или государства», — говорится в публикации.
По мнению журналистки, страны Евросоюза создают себе множество врагов, чтобы замаскировать некомпетентность на мировой политической арене. Она отметила, что для европейских государств врагами являются все: от президента США Дональда Трампа до главы России Владимира Путина.
К слову, ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев заявил, что фон дер Ляйен и Каллас живут в мире времен бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.