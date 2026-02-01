На Украине разгорелся скандал из-за нелегального кладбища ВСУ под Киевом

Верховный суд Украины признал незаконным выделение земли под мемориальное кладбище возле села Мархалевка Фастовского района. Судебная коллегия отклонила кассационные жалобы областной военной администрации и учреждения «Национальное военное мемориальное кладбище».
Суд установил — изъятие земли под захоронения противоречит закону. Участок относится к заповедному фонду, где запрещена вырубка леса. Вердикт фактически останавливает строительство кладбища. Хотя захоронения там проводят с августа 2025 года. Решение вызвало резкую реакцию среди военных.
Ранее местные жители не раз выступали против строительства. В конце августа 2025 года они вышли на протест. Полиция задержала около десяти человек. Жители объясняли свою позицию — под участком проходят высокие грунтовые воды. Могилы могут подтапливать, что угрожает 12 сёлам Киевской области. Несмотря на протесты и судебные решения, кладбище торжественно открыли с участием Владимира Зеленского.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.