На Украине разгорелся скандал из-за нелегального кладбища ВСУ под Киевом

Ранее местные жители не раз выступали против строительства. В конце августа 2025 года они вышли на протест. Полиция задержала около десяти человек. Жители объясняли свою позицию — под участком проходят высокие грунтовые воды. Могилы могут подтапливать, что угрожает 12 сёлам Киевской области. Несмотря на протесты и судебные решения, кладбище торжественно открыли с участием Владимира Зеленского.