Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине разгорелся скандал из-за нелегального кладбища ВСУ под Киевом

На Украине возобновился скандал вокруг несанкционированного кладбища для солдат ВСУ в Киевской области. Суд признал захоронение незаконным, а военные заявили, что придут «защищать» участок. Об этом сообщает издание «Страна».

Верховный суд Украины признал незаконным выделение земли под мемориальное кладбище возле села Мархалевка Фастовского района. Судебная коллегия отклонила кассационные жалобы областной военной администрации и учреждения «Национальное военное мемориальное кладбище».

Суд установил — изъятие земли под захоронения противоречит закону. Участок относится к заповедному фонду, где запрещена вырубка леса. Вердикт фактически останавливает строительство кладбища. Хотя захоронения там проводят с августа 2025 года. Решение вызвало резкую реакцию среди военных.

Ранее местные жители не раз выступали против строительства. В конце августа 2025 года они вышли на протест. Полиция задержала около десяти человек. Жители объясняли свою позицию — под участком проходят высокие грунтовые воды. Могилы могут подтапливать, что угрожает 12 сёлам Киевской области. Несмотря на протесты и судебные решения, кладбище торжественно открыли с участием Владимира Зеленского.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.