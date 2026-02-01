NYT: на мировых рынках набирает силу тренд «Продавай Америку»

По данным издания, стремление к сокращению вложений в американские активы возникло у инвесторов после апрельских тарифов, введенных в прошлом году, которые привели к падению котировок акций и облигаций. В настоящее время этот процесс усиливается на фоне курса, проводимого Белым домом, говорится в материале.