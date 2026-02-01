NYT: на мировых рынках набирает силу тренд «Продавай Америку»

В 2026 году на мировых финансовых рынках набирает популярность тренд «Продавай Америку» (Sell America), предполагающий отказ инвесторов от американских активов. Причиной этого становится непредсказуемость политики администрации США, сообщает газета New York Times.
В публикации отмечается, что стратегия Sell America становится новой линией поведения на Уолл-стрит. Инвесторы демонстрируют растущее разочарование в США, на что указывают ослабление доллара, отсутствие роста фондового рынка и увеличение стоимости государственных заимствований.
По данным издания, стремление к сокращению вложений в американские активы возникло у инвесторов после апрельских тарифов, введенных в прошлом году, которые привели к падению котировок акций и облигаций. В настоящее время этот процесс усиливается на фоне курса, проводимого Белым домом, говорится в материале.
Сообщается, что значительная часть инвесторов испытывает обеспокоенность, в том числе из-за конфликта президента США Дональда Трампа с Федеральной резервной системой, а также на фоне угрозы торгового противостояния с Европой.
При этом New York Times подчеркивает, что речь идет не о полном уходе с американского рынка, а о хеджировании рисков. Одним из факторов оттока капитала стало снижение курса доллара примерно на 10 процентных пунктов за последний год по отношению к евро, японской иене и фунту стерлингов, уточняет издание.