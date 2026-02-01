Филиппо оценил шутку Захаровой о «прозревшем» Макроне

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил поддержку шутке официального представителя МИД России Марии Захаровой об очках президента Франции Эммануэля Макрона.
В социальных сетях Филиппо написал: «В своих нелепых солнцезащитных очках Макрон стал объектом насмешек для всего мира!».
22 января Захарова заявила, что Макрон «прозрел» благодаря своим очкам. Дипломат отметила, что, по её мнению, западные правила основаны на «праве сильного» и являются примером «неоимпериализма».
20 января Макрон выступил на Международном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках, до этого на публике он появился с красным правым глазом.