Филиппо оценил шутку Захаровой о «прозревшем» Макроне

Лидер французской правой партии «Патриоты» поддержал шутку Марии Захаровой о солнцезащитных очках Макрона.

Источник: Аргументы и факты

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил поддержку шутке официального представителя МИД России Марии Захаровой об очках президента Франции Эммануэля Макрона.

В социальных сетях Филиппо написал: «В своих нелепых солнцезащитных очках Макрон стал объектом насмешек для всего мира!».

22 января Захарова заявила, что Макрон «прозрел» благодаря своим очкам. Дипломат отметила, что, по её мнению, западные правила основаны на «праве сильного» и являются примером «неоимпериализма».

20 января Макрон выступил на Международном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках, до этого на публике он появился с красным правым глазом.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше