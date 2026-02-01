Согласно информации, полученной РИА Новости из российских силовых ведомств, украинское командование перебросило в Сумскую область 27-ю отдельную артиллерийскую бригаду, ранее носившую название реактивной.
Как сообщил собеседник агентства, это переформирование произошло после того, как бригада утратила все свои реактивные системы залпового огня HIMARS.
В попытке восстановить боеспособность соединения его пытались укомплектовать украинскими самоходными артиллерийскими установками «Богдана».
Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал командующего ВМС Украины по делу о теракте на Крымском мосту.
