ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду, потерявшую все HIMARS

Согласно информации, полученной РИА Новости из российских силовых ведомств, украинское командование перебросило в Сумскую область 27-ю отдельную артиллерийскую бригаду, ранее носившую название реактивной.

Как сообщил собеседник агентства, это переформирование произошло после того, как бригада утратила все свои реактивные системы залпового огня HIMARS.

В попытке восстановить боеспособность соединения его пытались укомплектовать украинскими самоходными артиллерийскими установками «Богдана».

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал командующего ВМС Украины по делу о теракте на Крымском мосту.

