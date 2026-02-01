Трамп заговорил о сделке с Кубой вместо гуманитарного кризиса

«Не обязательно доводить дело до гуманитарного кризиса. Думаю, они, вероятно, придут к нам и захотят заключить сделку», — заявил американский лидер в беседе с журналистами.
По словам американского лидера, США «будут добры» к кубинским властям в этот момент. На фоне возможной договорённости с Гаваной президент выразил желание разрешить кубинским американцам навещать семьи на родине.
«Многие люди, живущие в нашей стране, подвергаются очень плохому обращению со стороны Кубы. Мы хотели бы, чтобы они смогли вернуться домой, в свою страну, которую они не видели, как и свои семьи, на протяжении многих десятилетий», — добавил Трамп.
Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу. Решение связано с объявлением чрезвычайного положения в США из-за «угрозы» со стороны острова.
