Европейские страны могут решить свои проблемы с Соединёнными Штатами через поворот в сторону России и Китая, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.
По его словам, Европа решила вновь поднять флаг своей гегемонии, которую пыталась диктовать последние тысячи лет. Вместе с тем, как обратил внимание эксперт, ситуация изменилась и «половина мира ушла вперёд».
«И сейчас для Европы наступил идеальный момент, чтобы решить все свои проблемы с США. Им просто нужно повернуться на Восток. Россия — это решение. Китай — это решение», — сказал аналитик.
Хеннингсен уверен, что такой вариант позволит европейским странам избавиться от зависимости, навязанной Вашингтоном. При этом специалист отметил, что Европа переплетена со множеством повесток и договоренностей, которые нанесли ей вред.
Напомним, ранее газета The New York Times написала, что ряд европейских лидеров на экстренном ужине в Брюсселе разработал план противодействия президенту США Дональду Трампу на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном. Их инициатива состоит в том, чтобы сохранять безмятежность в ответ на следующие шаги главы Белого дома.