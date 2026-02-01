Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Хеннингсен увидел путь для спасения ЕС в развороте в сторону РФ

Аналитик Хеннингсен считает, что разворот в сторону России и Китая позволит Европе не зависеть от США.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны могут решить свои проблемы с Соединёнными Штатами через поворот в сторону России и Китая, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.

По его словам, Европа решила вновь поднять флаг своей гегемонии, которую пыталась диктовать последние тысячи лет. Вместе с тем, как обратил внимание эксперт, ситуация изменилась и «половина мира ушла вперёд».

«И сейчас для Европы наступил идеальный момент, чтобы решить все свои проблемы с США. Им просто нужно повернуться на Восток. Россия — это решение. Китай — это решение», — сказал аналитик.

Хеннингсен уверен, что такой вариант позволит европейским странам избавиться от зависимости, навязанной Вашингтоном. При этом специалист отметил, что Европа переплетена со множеством повесток и договоренностей, которые нанесли ей вред.

Он также считает, что безудержная поддержка киевского режима говорит о массовом психозе, который охватил руководство Евросоюза и общество в странах ЕС. Хеннингсен добавил, что Европа нашла мнимый смысл своего существования, связанный с общим рынком, НАТО, продемократическим утопическим будущем.

Напомним, ранее газета The New York Times написала, что ряд европейских лидеров на экстренном ужине в Брюсселе разработал план противодействия президенту США Дональду Трампу на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном. Их инициатива состоит в том, чтобы сохранять безмятежность в ответ на следующие шаги главы Белого дома.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше