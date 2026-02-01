Ричмонд
Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией РФ

ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Белгородской областью.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией России. Об этом сообщили в Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты над четырьмя регионами. Больше всего аппаратов перехватили над Белгородской областью. Также удары отражены в Воронежской, Астраханской и Калужской областях.

«14 БПЛА — над территорией Белгородской области, пять БПЛА — над территорией Воронежской области и по одному БПЛА — над территориями Астраханской и Калужской областей», — сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что все беспилотники были самолетного типа. Средства противовоздушной обороны отработали по целям в течение ночи.

Ранее российские системы ПВО за несколько часов уничтожили 41 украинский беспилотник над семью регионами страны. Тогда больше всего целей сбили над Брянской и Курской областями. Также аппараты перехватывали в Белгородской, Калужской, Орловской, Липецкой и Воронежской областях. Об отражении атаки сообщало Министерство обороны.

