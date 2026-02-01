Ричмонд
Трамп: Китай завладеет Канадой в случае заключения сделки

Президент США Дональд Трамп 31 января предупредил власти Канады о серьёзных последствиях возможной торговой сделки с Китаем. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами на борту президентского самолёта.

По словам главы Белого дома, соглашение с Пекином может привести к утрате Канадой экономической и политической самостоятельности. Трамп заявил, что Вашингтон не намерен оставлять такие шаги без ответа и готов принять жёсткие меры.

«Если они заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой», заявил президент США.

В качестве одного из возможных последствий Трамп в ироничной форме упомянул, что Китай якобы может «положить конец» канадскому хоккею — виду спорта, который считается одним из символов страны.

Ранее Трамп заявил, что США аннулировали сертификацию всех канадских самолётов (включая Bombardier Global Express). Он также пригрозил ввести 50% пошлину на эту технику, если Канада не пересмотрит свой отказ в сертификации американских бизнес-джетов Gulfstream.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

