Трамп: Китай завладеет Канадой в случае заключения сделки

По словам главы Белого дома, соглашение с Пекином может привести к утрате Канадой экономической и политической самостоятельности. Трамп заявил, что Вашингтон не намерен оставлять такие шаги без ответа и готов принять жёсткие меры.
«Если они заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой», заявил президент США.
В качестве одного из возможных последствий Трамп в ироничной форме упомянул, что Китай якобы может «положить конец» канадскому хоккею — виду спорта, который считается одним из символов страны.
Ранее Трамп заявил, что США аннулировали сертификацию всех канадских самолётов (включая Bombardier Global Express). Он также пригрозил ввести 50% пошлину на эту технику, если Канада не пересмотрит свой отказ в сертификации американских бизнес-джетов Gulfstream.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.