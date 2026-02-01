ВСУ перебросили под Сумы растерявшую все HIMARS бригаду

«В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», — пишут бойцы.
Для пополнения его арсенала предпринимались попытки укомплектовать бригаду украинскими самоходными артиллерийскими установками «Богдана».
Ранее сообщалось о значительных потерях украинской армии в январе, которые, по утверждениям источника, оказались одними из самых крупных за последний период. По этим данным, за первый месяц года Вооружённые силы Украины лишились более 38,5 тысячи солдат убитыми и ранеными.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.