ВСУ перебросили под Сумы растерявшую все HIMARS бригаду

На Сумское направление переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», — пишут бойцы.

Для пополнения его арсенала предпринимались попытки укомплектовать бригаду украинскими самоходными артиллерийскими установками «Богдана».

Ранее сообщалось о значительных потерях украинской армии в январе, которые, по утверждениям источника, оказались одними из самых крупных за последний период. По этим данным, за первый месяц года Вооружённые силы Украины лишились более 38,5 тысячи солдат убитыми и ранеными.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.