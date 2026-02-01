ВСУ перебросили под Сумы растерявшую все HIMARS бригаду

Ранее сообщалось о значительных потерях украинской армии в январе, которые, по утверждениям источника, оказались одними из самых крупных за последний период. По этим данным, за первый месяц года Вооружённые силы Украины лишились более 38,5 тысячи солдат убитыми и ранеными.