Российские силы ПВО уничтожили 21 БПЛА. Военная операция, день 1439-й

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 21 украинский БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 14 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области, пять БПЛА — над территорией Воронежской области и по одному БПЛА — над территориями Астраханской и Калужской областей. Военнослужащие группы «Юг» уничтожили склад с боеприпасами и два блиндажа на константиновском направлении. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:31 ВСУ перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, растерявшую все реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает РИА Новости.

8:25 Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили склад с боеприпасами и два блиндажа с живой силой противника численностью до 10 человек на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

8:05 ? Минобороны: российские средства ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА над регионами РФ за ночь: 14 БПЛА — над территорией Белгородской области, пять БПЛА — над территорией Воронежской области и по одному БПЛА — над территориями Астраханской и Калужской областей.

8:00 Сегодня 1439-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

