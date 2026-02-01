Конгрессмен Гименес призвал всех туристов покинуть Кубу, пока не стало поздно

Ранее Дональд Трамп выступил с рядом обвинений в адрес Кубы и объявил в США чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности. В опубликованном указе утверждалось, что действия кубинских властей якобы представляют «необычную и чрезвычайную опасность» для Соединенных Штатов. Американская администрация также заявила о связях Гаваны с противниками Вашингтона и уличила ее в дестабилизации ситуации в регионе.