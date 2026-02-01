Конгрессмен Гименес призвал всех туристов покинуть Кубу, пока не стало поздно

Американский конгрессмен Карлос Гименес призвал туристов срочно покинуть Кубу. С соответствующим заявлением он выступил на фоне жестких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Гаваны.
По словам политика, находиться на острове сейчас небезопасно. Он рекомендовал всем иностранным гостям не откладывать отъезд.
«Остерегайтесь поездок на коммунистическую Кубу! Всем туристам, находящимся на острове, следует покинуть его, пока не стало слишком поздно», — написал Гименес в соцсети X.
Ранее Дональд Трамп выступил с рядом обвинений в адрес Кубы и объявил в США чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности. В опубликованном указе утверждалось, что действия кубинских властей якобы представляют «необычную и чрезвычайную опасность» для Соединенных Штатов. Американская администрация также заявила о связях Гаваны с противниками Вашингтона и уличила ее в дестабилизации ситуации в регионе.