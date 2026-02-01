Говоря о жизни в Молдове, наши власти хитрят: «Нам нужен постоянно тот, кто нам мешает, нужен какой-то внешний враг, пускай он будет мифический» — мнение

"Власти наши хитрят. Я думаю, что всем им прекрасно известно, что, в общем-то, жизнь в Молдове становится всё хуже и тяжелее, что демократия, которой мы достаточно заслуженно гордились на протяжении всех предыдущих 30 лет, она скукоживается, как шагреневая кожа, и мы, в общем-то, вынуждены констатировать, что мы находимся в состоянии некой полудиктатуры, если не полной диктатуры. Потому что у нас закрываются СМИ, отменяются целые политические проекты, не допускаются конкуренты к выборам, снимаются конкуренты с выборов буквально за день, за два до дня голосования, сказал депутат Константин Старыш в эфире Канал5.