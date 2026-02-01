"Власти наши хитрят. Я думаю, что всем им прекрасно известно, что, в общем-то, жизнь в Молдове становится всё хуже и тяжелее, что демократия, которой мы достаточно заслуженно гордились на протяжении всех предыдущих 30 лет, она скукоживается, как шагреневая кожа, и мы, в общем-то, вынуждены констатировать, что мы находимся в состоянии некой полудиктатуры, если не полной диктатуры. Потому что у нас закрываются СМИ, отменяются целые политические проекты, не допускаются конкуренты к выборам, снимаются конкуренты с выборов буквально за день, за два до дня голосования, сказал депутат Константин Старыш в эфире Канал5.
Кромсается законодательство в угоду правящей партии. Я сейчас перечислил только основные пункты претензий, которые были выражены к молдавской власти миссией наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на прошлогодних парламентских выборах. И, понимая всё это, понимая, что нет никакого прогресса ни в одной из областей, остаётся только пытаться продавать свою русофобию.
Это такой, знаете, хитрый манёвр. Нет, чтобы говорить о том, чего мы добились, чего мы достигли за эти пять лет, в течение которых этот президент и эта партия представляют собой власть в Республике Молдова. Нет, чтобы говорить о своих достижениях. Нет, нам нужен постоянно тот, кто нам мешает. Нужен какой-то внешний враг, пускай он будет мифический.
Слушайте, все российские СМИ уже давным-давно тут закрыты. Соцсети ещё как-то пробиваются. Но каким образом? Соцсети нельзя использовать для целенаправленных атак. Это чушь собачья. Это ерунда. Но они придумали такую вот шарманку, удобную для себя. Они её крутят.
Но чтобы соцсети дестабилизировали кого-то, доказали молдаванам, которые как сыр в масле катаются последние пять лет, что они живут плохо, — ну, такого просто быть не может. Никакой телевизор, никакой компьютер, никакая соцсеть не может заменить собой повседневный быт. Цены, тарифы, инфляцию, бедность, нищету. Этого не может. Люди понимают, в чём они живут.
Да, есть 10% всем довольных. Но 90% всех недовольных у нас есть. Есть порядка 45−50%, которые живут либо за чертой бедности, либо на черте, либо немножечко перед чертой. Но это не жизнь. Вот. Поэтому это не так хитро".
