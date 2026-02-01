МВД России переобъявило в розыск экс-премьера Украины Яценюка

МВД России переобъявило в розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, следует из информации, размещенной в базе данных российского ведомства.
Указано, что основанием для розыска является привлечение по статье Уголовного кодекса, при этом статус Яценюка обозначен как переобъявленный в розыск.
Арсений Яценюк занимал пост главы правительства Украины в 2014—2016 годах. Осенью 2023 года Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение. По версии следствия, политик участвовал в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.
В тот же период заочные обвинения были предъявлены исполняющему обязанности главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому, а также исполняющему обязанности министра иностранных дел Андрею Дещице. Оба занимали указанные должности в 2014 году.
Как следует из материалов, оба фигуранта также были объявлены в розыск МВД России.
Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила, что высшее политическое и военное руководство Украины, обвиняемое в геноциде, скрылось от следствия. Фигурантов объявили в международный розыск.