Шойгу прибыл в Китай

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай, в ходе визита он обсудит с главой МИД КНР, руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И ситуацию в сфере международной и региональной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Источник: РИА "Новости"

«1 февраля секретарь Совета безопасности Российский Федерации Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику для проведения переговоров с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Ван И», — отметили в пресс-службе.

«В ходе встречи с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК стороны обсудят изменившуюся ситуацию в сфере международной и региональной безопасности», — информировали в аппарате СБ РФ.

