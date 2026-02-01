ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай, в ходе визита он обсудит с главой МИД КНР, руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И ситуацию в сфере международной и региональной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.