Газовые хранилища Германии опустошены до минимальных значений с 2022 года. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, подземные хранилища ФРГ сейчас заполнены менее чем на 34 процента. Таких показателей не фиксировали со времени энергетического кризиса, когда прекратились поставки газа из России. Отмечается, что запасы начали расходоваться особенно быстро на фоне холодной и снежной зимы. Сильнее всего непогода затронула Берлин и ряд других регионов.
Газета указывает, что для предотвращения дефицита топлива в будущем Германии летом придется закачивать в хранилища примерно на 50 процентов больше газа, чем годом ранее. Иначе к зиме 2027 года страна может столкнуться с нехваткой ресурсов.
Тем временем британский аналитик Александр Меркурис предупреждал о последствиях отказа Евросоюза от российского газа. Он подчеркивал, что решение подорвало конкурентоспособность европейской промышленности. Кроме того, переход на более дорогие поставки привел к росту цен на энергию и закрытию предприятий в ряде стран ЕС.