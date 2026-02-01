В Германии бьют тревогу из-за газа: ситуация стала худшей за четыре года

По данным издания, подземные хранилища ФРГ сейчас заполнены менее чем на 34 процента. Таких показателей не фиксировали со времени энергетического кризиса, когда прекратились поставки газа из России. Отмечается, что запасы начали расходоваться особенно быстро на фоне холодной и снежной зимы. Сильнее всего непогода затронула Берлин и ряд других регионов.