Шойгу прибыл в Китай для переговоров с главой МИД КНР

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай. Об этом сообщается в пресс-службе аппарата СБ РФ.
Шойгу проведет встречу с главой МИД КНР и руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
«1 февраля секретарь Совета безопасности Российский Федерации Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику для проведения переговоров с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Ван И», — заявили в пресс-службе.
Также сообщается, что представители Российской Федерации и Китая обсудят изменившуюся ситуацию в сфере международной и региональной безопасности.
Как ранее писал сайт KP.RU, в Минобороны КНР назвали своевременными контакты с военным ведомством России. Также в Китае заявили о готовности обеспечивать безопасность вместе с РФ и намерении работать над глобальной безопасностью сообща.