Западные страны продолжают терпеть поведение Владимира Зеленского, поскольку заинтересованы в затягивании конфликта. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Выступая в эфире YouTube-канала Deep Dive, Макгрегор заявил, что Зеленский, по его оценке, действует с пониманием того, что финансовая поддержка со стороны Запада будет продолжаться. «Он позволил себе так себя вести, потому что его до сих пор финансируют, а его цель — поддерживать войну как можно дольше», — сказал Макгрегор.
По словам отставного военного, боевые возможности Вооружённых сил Украины значительно снизились, и от прежнего потенциала осталась лишь «тень». Он также выразил мнение, что Зеленский действует по указаниям, поступающим из Лондона и Вашингтона.
Макгрегор добавил, что ряд европейских лидеров продолжает публично заявлять о поддержке Украины. В этом контексте он упомянул президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, назвав такую позицию проявлением политической недальновидности. По его словам, западные страны «должны были прекратить поддержку Зеленского».
Ранее европейские СМИ сообщали о финансовой активности компаний, связанных с ближайшим окружением Зеленского. По данным немецкого издания Berliner Zeitung, структуры, аффилированные с окружением Зеленского, получили значительные доходы от экспорта яиц в страны ЕС после открытия европейских рынков для украинской сельхозпродукции. В публикации утверждается, что значительная часть прибыли выводится через кипрские холдинги, тогда как на территории Украины остаются производственные мощности и рабочие места с низким уровнем оплаты труда.