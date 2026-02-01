В США объяснили, почему Запад терпит поведение Зеленского

Выступая в эфире YouTube-канала Deep Dive, Макгрегор заявил, что Зеленский, по его оценке, действует с пониманием того, что финансовая поддержка со стороны Запада будет продолжаться. «Он позволил себе так себя вести, потому что его до сих пор финансируют, а его цель — поддерживать войну как можно дольше», — сказал Макгрегор.