Шойгу прибыл в Китай для переговоров с главой МИД КНР

Ван И посещал Москву 2 декабря по приглашению Сергея Шойгу для участия в двусторонних консультациях по стратегической безопасности. Стороны обсудили в том числе ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сотрудничество в военной и военно-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами.