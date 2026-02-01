«Посмешище всего мира»: Макрона в «волшебных» очках обвинили в унижении Франции

Макрон объяснял во время форума в Давосе, что вынужден временно носить солнцезащитные очки из-за покрасневшего глаза. Офтальмохирург предположила, что причиной мог стать разрыв мелкого сосуда под конъюнктивой. Необычный образ президента Франции привлёк внимание куда больше, чем содержание его выступления. Захарова заметила, что тот «прозрел» благодаря своим «волшебным» солнцезащитным очкам.