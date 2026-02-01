Ричмонд
«Посмешище всего мира»: Макрона в «волшебных» очках обвинили в унижении Франции

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что шутливые замечания официального представителя МИД России Марии Захаровой лишь подчеркнули, как президент Франции Эмманюэль Макрон своими действиями и высказываниями унижает собственную страну.

Источник: Life.ru

Политик опубликовал резкий пост в социальной сети X, в котором поддержал критику в адрес французского лидера и отметил, что «волшебные» очки и заявления Макрона стали поводом для насмешек на международной арене.

«В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира… Этот нелепый хвастун унижает нас повсюду. Прочь его!», — написал Филиппо.

Макрон объяснял во время форума в Давосе, что вынужден временно носить солнцезащитные очки из-за покрасневшего глаза. Офтальмохирург предположила, что причиной мог стать разрыв мелкого сосуда под конъюнктивой. Необычный образ президента Франции привлёк внимание куда больше, чем содержание его выступления. Захарова заметила, что тот «прозрел» благодаря своим «волшебным» солнцезащитным очкам.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

