В Крым вернулся моряк с захваченного танкера «Маринера»

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости Крым. Моряк с захваченного Западом танкера «Маринера» вернулся в Крым, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.

Власти США захватили российский нефтяной танкер «Маринера» в северной Атлантике за нарушение американского санкционного режима и якобы незаконно добытую венесуэльскую нефть. Весь экипаж задержали. На борту находились двое россиян — их освободили после обращения МИД России.

«Штурм был впечатляющий, конечно. Мы от них шли где-то 17 дней. Окружила куча вертолетов, там, по-моему, девять вертолетов было. Высадились американцы вместе с британцами и захватили нас», — рассказал моряк Максим Карпенко.

По словам Карпенко, захватчики иногда подходили близко к танкеру, иногда отдалялись, сигналили. К нападению на судно экипаж готовился заранее.

«Нам капитан сказал, чтобы мы не провоцировали их. Двери, если какие-то были закрыты, они выносили с дробовика», — рассказывает Карпенко.

Моряк добавил, что второй россиянин уже тоже вернулся домой, в Астрахань.

