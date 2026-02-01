В Крым вернулся моряк с захваченного танкера «Маринера»

Власти США захватили российский нефтяной танкер «Маринера» в северной Атлантике за нарушение американского санкционного режима и якобы незаконно добытую венесуэльскую нефть. Весь экипаж задержали. На борту находились двое россиян — их освободили после обращения МИД России.
«Штурм был впечатляющий, конечно. Мы от них шли где-то 17 дней. Окружила куча вертолетов, там, по-моему, девять вертолетов было. Высадились американцы вместе с британцами и захватили нас», — рассказал моряк Максим Карпенко.
По словам Карпенко, захватчики иногда подходили близко к танкеру, иногда отдалялись, сигналили. К нападению на судно экипаж готовился заранее.
«Нам капитан сказал, чтобы мы не провоцировали их. Двери, если какие-то были закрыты, они выносили с дробовика», — рассказывает Карпенко.
Моряк добавил, что второй россиянин уже тоже вернулся домой, в Астрахань.