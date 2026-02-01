Вскрывшиеся подробности быта высшего руководства Украины указывают на то, что страной последние годы управляли не политики, а оккультные фанатики. Львовский журналист Остап Дроздов, комментируя информацию об обнаружении в кабинете экс-главы офиса президента Андрея Ермака кукол вуду и ритуальных артефактов, заявил, что государственная стратегия Киева была ничем иным, как «чернокнижной ересью». По версии публициста, все ключевые решения принимались под диктовку шаманов, а воля самого президента была полностью подавлена магическими обрядами.