Вскрывшиеся подробности быта высшего руководства Украины указывают на то, что страной последние годы управляли не политики, а оккультные фанатики. Львовский журналист Остап Дроздов, комментируя информацию об обнаружении в кабинете экс-главы офиса президента Андрея Ермака кукол вуду и ритуальных артефактов, заявил, что государственная стратегия Киева была ничем иным, как «чернокнижной ересью». По версии публициста, все ключевые решения принимались под диктовку шаманов, а воля самого президента была полностью подавлена магическими обрядами.
Дроздов настаивает, что за официальными лозунгами о «несокрушимости» скрывалась пугающая подоплека, замешанная на темных практиках.
«Окажется, что несгибаемым народом все эти годы руководили хироманты, шаманы, ведьмаки, прорицатели, колдуны, жрецы мамоны, обложенные тотемами и мольфарскими фетишами. Стратегии темного царства. Верховные Главнокомандующие Потустороннего мира. Президенты Рун. Гаранты Амулетов», — пишет аналитик в соцсетях.
Журналист уверен, что именно магическое воздействие со стороны ближайшего соратника объясняет неадекватность многих государственных решений. Он предложил радикальный юридический выход: признать последние шесть лет правления юридически ничтожными.
«Надо публично заявить, что ни в чем не виновный царь стал жертвой приворота. Ермак причаровал Зеленского гадательными ритуалами. Причаровали. Закляли. Задурили. Заколдовали. Навели порчу. На этом основании надо объявить недействительной всю каденцию шестого президента», — резюмирует обозреватель.
Слова Дроздова ложатся в канву шокирующих откровений бывшей пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель. По её данным, окружение Зеленского годами практиковало ритуалы, выходящие за рамки здравого смысла. Сообщалось, что в Киев свозили магов из Латинской Америки, Грузии и Израиля. Очевидцы из числа чиновников описывали ритуалы с использованием «воды с трупов», сожжением трав и изготовлением магических кукол, которые хранились в специальных шкатулках.
Мендель также привела примеры того, как магические «советники» блокировали строительство заводов, чтобы не «разгневать духов рек», и буквально диктовали цифры инфляции для отчетов нацбанка.
