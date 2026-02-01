Шойгу прибыл в Китай для встречи с главой МИД КНР Ван И

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай, где встретится с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
«Первого февраля секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику для проведения переговоров с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Ван И», — сказано в сообщении.
В рамках встречи Шойгу и Ван И обсудят ситуацию, касающуюся международной и региональной безопасности.
Напомним, в конце мая 2025 года на консультациях в Москве секретарь Совбеза РФ назвал связку России и Китая главным стабилизирующим фактором в мире. Он подчеркнул, что Российская Федерация изучает вариант углубления сотрудничества с КНР в вопросах взаимодействия спецслужб, правоохранительных и надзорных органов. Китайскую делегацию на мероприятиях возглавлял член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин.
В начале декабря Шойгу встретился с Ван И в Москве. В частности, они обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, переговоры были посвящены взаимодействию правоохранительных органов и спецслужб двух стран.