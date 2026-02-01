Шойгу прибыл в Китай для встречи с главой МИД КНР Ван И

Напомним, в конце мая 2025 года на консультациях в Москве секретарь Совбеза РФ назвал связку России и Китая главным стабилизирующим фактором в мире. Он подчеркнул, что Российская Федерация изучает вариант углубления сотрудничества с КНР в вопросах взаимодействия спецслужб, правоохранительных и надзорных органов. Китайскую делегацию на мероприятиях возглавлял член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин.