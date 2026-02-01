Итальянский экс-дипломат рассказал, кто стоит за Зеленским

Бывший посол Италии в Армении и представитель оппозиционной партии Бруно Скапини заявил, что за Владимиром Зеленским стоят западные лидеры, которые заинтересованы в продолжении украинского конфликта, сообщает РИА «Новости».
Также Скапини сказал, что Киев не делает ни одного шага без заранее определенной позиции европейских лидеров.
Экс-дипломат усомнился, что позицию Зеленского можно считать позицией украинцев.
23−24 января в столице ОАЭ Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Предполагается, что новый раунд переговоров будет проводиться 1 февраля.
Читайте материал «Трамп поужинал с “секретным клубом”».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.