Итальянский экс-дипломат рассказал, кто стоит за Зеленским

Бывший посол Италии в Армении и представитель оппозиционной партии Бруно Скапини заявил, что за Владимиром Зеленским стоят западные лидеры, которые заинтересованы в продолжении украинского конфликта, сообщает РИА «Новости».

Также Скапини сказал, что Киев не делает ни одного шага без заранее определенной позиции европейских лидеров.

Экс-дипломат усомнился, что позицию Зеленского можно считать позицией украинцев.

23−24 января в столице ОАЭ Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Предполагается, что новый раунд переговоров будет проводиться 1 февраля.

