Трамп заявил о своих планах относительно Кубы

«Не обязательно доводить дело до гуманитарного кризиса. Думаю, они, вероятно, придут к нам и захотят заключить сделку», — сказал Трамп.
Он отметил, что на Кубе сложилась тяжелая ситуация из-за нехватки денег и нефти, особенно после ослабления поддержки со стороны Венесуэлы. При этом американский лидер добавил, что США «будут добры» по отношению к Кубе и хотели бы решить вопрос о возвращении на остров американских граждан.
Ранее, после военной операции в Венесуэле, Трамп неоднократно заявлял о возможном падении кубинского режима. В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркивал, что Гавана не ведет переговоров с Вашингтоном, кроме миграционных контактов, но готова к диалогу на основе суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.
30 января Трамп подписал указ, согласно которому в Соединенных Штатах объявляется чрезвычайное положение. Такое решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы.