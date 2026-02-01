Трамп заявил о своих планах относительно Кубы

Он отметил, что на Кубе сложилась тяжелая ситуация из-за нехватки денег и нефти, особенно после ослабления поддержки со стороны Венесуэлы. При этом американский лидер добавил, что США «будут добры» по отношению к Кубе и хотели бы решить вопрос о возвращении на остров американских граждан.