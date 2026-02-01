Белый дом раскрыл карты по Гренландии

Соединенные Штаты не рассматривают сценарий силового захвата Гренландии, однако намерены превратить остров в ключевой оборонный бастион в Арктике. Как заявил в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент, администрация Дональда Трампа фокусируется исключительно на стратегических интересах безопасности, а не на военной агрессии против партнеров. По словам главы финансового ведомства, Вашингтон нацелен на усиление своего присутствия на Севере исключительно легитимными путями.