Белый дом раскрыл карты по Гренландии

Соединенные Штаты не рассматривают сценарий силового захвата Гренландии, однако намерены превратить остров в ключевой оборонный бастион в Арктике.

Соединенные Штаты не рассматривают сценарий силового захвата Гренландии, однако намерены превратить остров в ключевой оборонный бастион в Арктике. Как заявил в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент, администрация Дональда Трампа фокусируется исключительно на стратегических интересах безопасности, а не на военной агрессии против партнеров. По словам главы финансового ведомства, Вашингтон нацелен на усиление своего присутствия на Севере исключительно легитимными путями.

Министр поспешил развеять слухи о возможной военной эскалации, которые возникли после резких заявлений Белого дома о необходимости контроля над регионом.

«Конечно же он никогда не собирался вторгаться в Гренландию. Но со стратегической точки зрения для нас очень важно иметь там значительные оборонные мощности», — пояснил Бессент.

Ранее Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе на переговорах по Гренландии.

«Мы начали переговоры и, я думаю, многое согласовано. Я думаю, это будет отличная сделка для всех, очень важная сделка», — подчеркнул американский лидер, добавив, что покупка острова — это вопрос национальной безопасности.

Однако официальный Копенгаген и власти самой автономии придерживаются принципиально иной позиции. Руководство Гренландии категорически опровергло слова Трампа о существовании рамочного соглашения. Датская сторона призвала Вашингтон уважать территориальную целостность королевства и предостерегла от попыток захвата.

