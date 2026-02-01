МИД РФ провёл две красные линии по Украине — никакого членства НАТО и никаких войск

«Мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил», — отметил дипломат.
По его словам, никакой разницы не будет, если французский капрал отправится на Украину в кепке с надписью ЕС или НАТО. Россия рассматривает такую ситуацию однозначно и не отходит от своей позиции, заключил Грушко.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не раз указывала на недопустимость размещения сил Запада на Украине. По его словам, если НАТО и Евросоюз всё-таки решатся послать туда своих солдат, то им не поздоровится.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.