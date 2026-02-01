Ричмонд
-6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ провёл две красные линии по Украине — никакого членства НАТО и никаких войск

Размещение военных из западных стран на Украине является абсолютно неприемлемым. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, слова которого приводит РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил», — отметил дипломат.

По его словам, никакой разницы не будет, если французский капрал отправится на Украину в кепке с надписью ЕС или НАТО. Россия рассматривает такую ситуацию однозначно и не отходит от своей позиции, заключил Грушко.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не раз указывала на недопустимость размещения сил Запада на Украине. По его словам, если НАТО и Евросоюз всё-таки решатся послать туда своих солдат, то им не поздоровится.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше