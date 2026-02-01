МИД РФ провёл две красные линии по Украине — никакого членства НАТО и никаких войск

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не раз указывала на недопустимость размещения сил Запада на Украине. По его словам, если НАТО и Евросоюз всё-таки решатся послать туда своих солдат, то им не поздоровится.