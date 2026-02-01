Начало конца: В США предсказали тотальный крах Трампа из-за файлов Эпштейна

«Его рейтинги падают. Люди ожидают, что республиканцы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах в ноябре. Так что да, я думаю, это может быть началом конца для Дональда Трампа и движения MAGA», — заявил собеседник «Царьграда».
По его словам, представители Белого дома пытаются изъять наиболее компрометирующие президента фрагменты документов, однако отрицать связь Трампа с Эпштейном и его «неправомерное поведение» в отношении женщин уже невозможно. Эксперт подчеркнул, что в опубликованных файлах присутствуют многие влиятельные лица американской политической и культурной элиты.
Напомним, «неподтверждённые обвинения» в адрес Трампа в изнасиловании девочки временно пропадали из файлов Эпштейна. Тем не менее, имя президента США 3000 раз упомянуто в новых материалах. Даже соратник политика Илон Маск потребовал арестовать клиентов Эпштейна.
