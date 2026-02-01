МИД предупредил о неприемлемости размещения западных военных на Украине

Москва считает категорически неприемлемым любое присутствие иностранных военных контингентов на территории Украины, независимо от их официального статуса или ведомственной символики. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью агентству РИА Новости, появление западных подразделений под видом миротворцев или наблюдателей не изменит позиции Кремля и лишь усугубит кризис.
Дипломат подчеркнул, что попытки Запада замаскировать прямое вмешательство в конфликт сменой аббревиатур не смогут обмануть российскую сторону.
В российском внешнеполитическом ведомстве настаивают на полном выводе иностранных сил и законодательном отказе Киева от членства в Североатлантическом альянсе. По словам заместителя министра, Москва не отходит от своей позиции: «мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил».
Заявление прозвучало в ответ на недавние слова госсекретаря США Марко Рубио о возможности размещения на украинской территории «небольшого контингента» европейских войск, прежде всего французских и британских. Американский план подразумевает поддержку такой миссии со стороны Вашингтона, однако в МИД РФ подчеркнули, что реализация этого сценария чревата резкой эскалацией.