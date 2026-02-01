МИД предупредил о неприемлемости размещения западных военных на Украине

В российском внешнеполитическом ведомстве настаивают на полном выводе иностранных сил и законодательном отказе Киева от членства в Североатлантическом альянсе. По словам заместителя министра, Москва не отходит от своей позиции: «мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил».