Украине в конечном итоге придётся капитулировать в конфликте с Россией, поскольку наступление Вооружённых сил РФ невозможно остановить. Такое мнение высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom, Риттер заявил, что масштабы и интенсивность наступательных действий российских войск исключают возможность их сдерживания. По его словам, с этой задачей не смогут справиться ни страны НАТО, ни Соединённые Штаты, ни сама Украина.
«Если Украина хочет продолжать борьбу, а Европа продолжает её поддерживать, Россия будет продвигаться вперёд. Я не буду говорить, что украинцы сдадутся через неделю или весной, или летом. Я скажу, что они сдадутся», — сказал Риттер.
Он подчеркнул, что, по его оценке, неизбежность капитуляции Украины уже предрешена и не зависит от дальнейших решений западных стран.
Ранее Скотт Риттер также высказывался о состоянии стратегических сил России и США. По его мнению, Москва провела глубокую модернизацию ядерных сил сдерживания, в результате чего они стали одними из самых современных в мире. Он отметил высокую живучесть и потенциал российского ядерного арсенала, а также его способность преодолевать системы противоракетной обороны США.