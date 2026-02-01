Ричмонд
-6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риттер назвал неизбежной капитуляцию Украины в конфликте с Россией

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что НАТО и Украина не смогут остановить наступление российских войск, а исход конфликта предрешён.

Источник: Аргументы и факты

Украине в конечном итоге придётся капитулировать в конфликте с Россией, поскольку наступление Вооружённых сил РФ невозможно остановить. Такое мнение высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom, Риттер заявил, что масштабы и интенсивность наступательных действий российских войск исключают возможность их сдерживания. По его словам, с этой задачей не смогут справиться ни страны НАТО, ни Соединённые Штаты, ни сама Украина.

«Если Украина хочет продолжать борьбу, а Европа продолжает её поддерживать, Россия будет продвигаться вперёд. Я не буду говорить, что украинцы сдадутся через неделю или весной, или летом. Я скажу, что они сдадутся», — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что, по его оценке, неизбежность капитуляции Украины уже предрешена и не зависит от дальнейших решений западных стран.

Ранее Скотт Риттер также высказывался о состоянии стратегических сил России и США. По его мнению, Москва провела глубокую модернизацию ядерных сил сдерживания, в результате чего они стали одними из самых современных в мире. Он отметил высокую живучесть и потенциал российского ядерного арсенала, а также его способность преодолевать системы противоракетной обороны США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше