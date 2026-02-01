Риттер назвал неизбежной капитуляцию Украины в конфликте с Россией

Ранее Скотт Риттер также высказывался о состоянии стратегических сил России и США. По его мнению, Москва провела глубокую модернизацию ядерных сил сдерживания, в результате чего они стали одними из самых современных в мире. Он отметил высокую живучесть и потенциал российского ядерного арсенала, а также его способность преодолевать системы противоракетной обороны США.