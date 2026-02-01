40 пособий и одна ипотека: Какие законы затронут миллионы россиян в феврале

Более 40 различных пособий, компенсаций и выплат будут проиндексированы на 5,6%, исходя из уровня инфляции за прошлый год. В частности, вырастет материнский капитал: на первого ребёнка он составит 728,9 тыс. рублей, на второго — дополнительные 234,3 тыс. рублей. Для семей, не получивших выплату на первенца, общая сумма при рождении второго составит 963,2 тыс. рублей. Также увеличатся пособия при рождении ребёнка, выплаты по уходу до 1,5 лет для неработающих родителей, доплаты к пенсии, выплаты ветеранам, инвалидам и пособие по безработице.