40 пособий и одна ипотека: Какие законы затронут миллионы россиян в феврале

С февраля вступают в силу законы и изменения, среди которых — индексация социальных выплат и расширение прав потребителей. Обзор ключевых нововведений опубликовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: Life.ru

Более 40 различных пособий, компенсаций и выплат будут проиндексированы на 5,6%, исходя из уровня инфляции за прошлый год. В частности, вырастет материнский капитал: на первого ребёнка он составит 728,9 тыс. рублей, на второго — дополнительные 234,3 тыс. рублей. Для семей, не получивших выплату на первенца, общая сумма при рождении второго составит 963,2 тыс. рублей. Также увеличатся пособия при рождении ребёнка, выплаты по уходу до 1,5 лет для неработающих родителей, доплаты к пенсии, выплаты ветеранам, инвалидам и пособие по безработице.

Кроме того, усиливается защита прав потребителей: при возврате некачественного технически сложного товара можно требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного товара на момент разрешения спора, сообщил Володин.

Также с 1 февраля кредит под шесть процентов — один на семью. Если супруги хотят оформить семейную ипотеку по льготной ставке, они должны стать созаёмщиками. Вторую семейную ипотеку можно взять только после погашения первой или при рождении ещё одного ребёнка.

Ранее в Госдуме предложили ввести единую систему охраны во всех школах на территории нашей страны. Таким образом, охранников планируют обязать проходить специальную подготовку. Кроме того, им будут выдавать лицензии на ношение травматического оружия.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

