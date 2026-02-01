Иран признал вооруженные силы стран ЕС террористическими организациями

«Согласно статье семь закона “Об ответных действиях”, в ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками, и последствия этих действий будут лежать на ЕС», — привело его слова агентство IRIB.
Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что объединение совершило большую стратегическую ошибку. По его мнению, Европа занимается раздуванием огня кризиса.
В иранское внешнеполитическое ведомство также вызвали посла Германии Акселя Диттмана из-за слов канцлера Фридриха Мерца о КСИР. Так, политик пожаловался, что в ЕС есть страны, которые не готовы рассматривать Корпус стражей исламской революции как террористическую организацию, и указал на желание Берлина оказать максимальное давление на Тегеран.
Обострение между Ираном и Западом
В пятницу президент Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.
Со своей стороны, Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но он должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.