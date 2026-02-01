Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к Патриарху Кириллу, сказав о вере и единстве

Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации.

Источник: БЕЛТА

1 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

«Вы являетесь духовным лидером для миллионов православных верующих из разных стран, архипастырским служением и молитвой помогаете людям укрепиться в вере и конфессиональном единстве», — сказано в поздравлении.

Президент Беларуси отметил, что труды Патриарха Кирилла будут и впредь способствовать упрочению добрососедских отношений:

«Сегодня, в эпоху глобальных вызовов и тяжелейших потрясений, подлинная сплоченность белорусов и россиян приобретает особое значение, становится надежным оплотом», — говорится в поздравлении.

Ранее Александр Лукашенко сказал, что в 2026 году в Беларуси будут делать то, что скажет Наталья Кочанова: «Что скажете, то будем делать».

Также президент Беларуси сделал заявление о зарплатах белорусов.

Кстати, еще президент Беларуси сказал белорусским женщинам, как сберечь красоту: «Всякую заразу — на лицо, тело».

Прочитайте, что трудовые пенсии увеличатся в Беларуси с 1 февраля в среднем на 10 процентов.

Еще синоптик Дмитрий Рябов предупредил о морозах намного ниже климатической нормы со 2 по 8 февраля в Беларуси.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше