Лукашенко обратился к Патриарху Кириллу, сказав о вере и единстве

Узнать больше по теме

Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ

За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.