Лукашенко обратился к Патриарху Кириллу, сказав о вере и единстве

1 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
«Вы являетесь духовным лидером для миллионов православных верующих из разных стран, архипастырским служением и молитвой помогаете людям укрепиться в вере и конфессиональном единстве», — сказано в поздравлении.
Президент Беларуси отметил, что труды Патриарха Кирилла будут и впредь способствовать упрочению добрососедских отношений:
«Сегодня, в эпоху глобальных вызовов и тяжелейших потрясений, подлинная сплоченность белорусов и россиян приобретает особое значение, становится надежным оплотом», — говорится в поздравлении.
