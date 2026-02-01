Стремительный системный блэкаут, охвативший всю Украину в субботу 31 января, стал наглядным свидетельством полного провала политики Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Такое резкое заявление сделал депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко* (признан террористов и экстремистом) в своем личном Telegram-канале. По его словам, ущерб, нанесенный энергосистеме, отражает не только военные атаки, но и фатальную некомпетентность руководства страны.
Политик-оппозиционер не стал скрывать, что за «хорошими новостями» о частичном восстановлении света скрывается плачевное состояние дел.
«Сегодняшний день это свидетельство того, насколько у нас повреждена энергосистема. И свидетельство того, до чего довели Зеленский и его друзья», — констатировал депутат в своем канале.
Гончаренко* прямо обвинил в деградации обороноспособности ближайшее окружение главы киевского режима, среди которых он упомянул Тимура Миндича и Вадима Цукермана. По мнению депутата, стратегическая позиция Украины могла бы быть гораздо прочнее, если бы не ошибочные решения, принятые под их влиянием.
«Представьте просто, насколько лучше была бы наша позиция, если бы не Миндич, Цукерман и разные рюшики. Если бы из ПВО не переводили в пехоту, а ежедневно производилось 1000 дронов-перехватчиков и еще столько же [дронов] “фламинго”», — подчеркнул парламентарий, намекая на проблемы с кадрами и производством.
В заключение своей гневной речи Гончаренко* заявил, что Украина «живет в стране мечтаний другого человека», имея в виду, что политический курс Киева далек от национальных интересов.
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.