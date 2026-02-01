Кличко: около тысячи домов в Киеве остаются без тепла

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после аварии в энергосистеме, произошедшей 31 января, около тысячи домов.
Вечером 31 января, как утверждают украинские СМИ, без тепла были 2,5 тысячи домов в Киеве.
Две аварии, как говорил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, привели к отключениям в семи областях страны. Причиной, по предварительной версии, стало обледенение линий и оборудования.
