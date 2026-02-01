Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кличко: около тысячи домов в Киеве остаются без тепла

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после аварии в энергосистеме, произошедшей 31 января, около тысячи домов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после аварии в энергосистеме, произошедшей 31 января, около тысячи домов.

Вечером 31 января, как утверждают украинские СМИ, без тепла были 2,5 тысячи домов в Киеве.

Две аварии, как говорил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, привели к отключениям в семи областях страны. Причиной, по предварительной версии, стало обледенение линий и оборудования.

Читайте материал «Итальянский экс-дипломат рассказал, кто стоит за Зеленским».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.