Грушко назвал неприемлемым размещение войск ЕС или НАТО на Украине

Грушко отметил, что позиция России по размещению западных войск на Украине остается неизменной.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал неприемлемым размещение на Украине военных контингентов стран ЕС или НАТО. С соответствующим заявлением он выступил в беседе с РИА Новости.

По его словам, для Москвы принципиальной разницы между возможными форматами присутствия западных сил нет. Он подчеркнул, что позиция России по этому вопросу остается неизменной и ранее уже неоднократно озвучивалась.

«Мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил. Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка, на ней написано “НАТО” или “ЕС”. От этого дело не меняется. Поэтому мы от нашей позиции не отходили», — пояснил Грушко.

Дипломат добавил, что реальные гарантии безопасности для Киева возможны только при одном условии. Оно заключается в безопасности РФ. Поскольку Москва должна понимать, что территорию Украины не будут использовать как плацдарм для угроз России.

Немногим ранее Александр Грушко подчеркивал, что сейчас ограничить военные возможности Украины особенно важно. Поскольку Киев стремится быстрее сблизиться с Евросоюзом. А тот, в свою очередь, активно наращивает военный потенциал. И поэтому Москва учитывает все при оценке общей ситуации с безопасностью в регионе.

