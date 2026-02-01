Милитаризация в разгаре: воинская часть под Кишиневом продолжает расширяться

Примерная стоимость контракта на период 2026—2028 годов составляет 45,8 млн леев. Распределение выполнения работ по годам следующее: 18% в 2026 году, 64% в 2027 году и 18% в 2028 году. Предложения для участия в тендере принимаются до 19 февраля, передает Logos-press.
Эта закупка продолжает ряд проектов, реализуемых Минобороны в последние годы на данном объекте. Две недели назад строящуюся часть в Бачое посетила президент Майя Санду, чтобы оценить ход работ и условия будущей военной части.
Она назвала инвестиции в оборону — «инвестициями в мир, стабильность и уверенность».
Министр обороны Анатолие Носатый назвал проект амбициозным: «Это важный шаг для повышения привлекательности военной службы — приоритет, включенный в Программу деятельности правительства “ЕС, мир и развитие”.
По словам министра, в течение 2025 года на территории воинской части было построено 26 новых зданий.
По информации Ольги Дьякону, координатора проекта в Ассоциации за эффективное и ответственное управление, на протяжении 2025 года было инициировано 17 процедур закупок на общую оценочную сумму свыше 500 миллионов леев без НДС для работ, которые планируется выполнить до 2027 года.
По открытым данным, воинская часть в Бачое примет 2-ю мотопехотную бригаду «Штефан чел Маре», которая перебазируется сюда из Кишинева.