WSJ раскрыла, как отставка генерала приблизила вторжение Китая на Тайвань

The Telegraph также пишет, что чистки в НОАК обусловлены прежде всего желанием Си Цзиньпина преобразовать вторую по величине армию мира в современную боеспособную силу, готовую вторгнуться на Тайвань к 2027 году и обогнать США, став ведущей армией мира к 2049-му. В своих недавних выступлениях генерал Юся хвалил «коллективное руководство» в НОАК, нанеся таким образом «удар по принципу лояльности одному человеку», сказано в публикации.