Трамп призвал немедленно арестовать экс-президента Обаму из-за ложных обвинений РФ

Политолог, американист Рафаэль Ордуханян еще в ноябре прошлого года заявил, что Трамп в ближайшее время не будет давать ход делу о причастности Обамы к ложным обвинениям о вмешательстве в выборы со стороны России, поскольку бывший президент не входит в «первоочередной список для расправы». Ордуханян обратил внимание, что у Обамы до сих пор есть свой электорат, поэтому скандал и судебные дела могут вызвать «очередные социальные взрывы».