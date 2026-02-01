Верховный лидер Ирана пригрозил США региональной войной

Недавние беспорядки в Иране, которые сопровождались погромами и нападениями, больше были похожи на попытку государственного переворота, однако он был подавлен, добавил Хаменеи. «Их целью было разрушение важных центров управления страной», — считает он. Верховный лидер Ирана также подчеркнул, что Тегеран не хочет нападать на какую-либо страну, «но в ответ тому, кто будет жаден, захочет напасть и причинить вред, народ Ирана даст крепкий отпор».