Если бы «мудрое» руководство Молдовы не отказалось от закупок электроэнергии у МолдГРЭС, масштабного отключения можно было бы избежать, считает один из лидеров Гражданского конгресса Зураб Тодуа.
«Сейчас придворная челядь Санду строчит посты в защиту энергетической политики правительства, тупо рассуждая о том, у кого лучше покупать электроэнергию. По логике жёлтых, конечно, лучше дорого и без надёжных гарантий», — отметил он.
При этом политолог подчеркнул, что Молдова обладает потенциалом обеспечивать электроэнергией не только собственные потребности, но и часть региона, однако этот фактор, игнорируется властями из-за «зоологической русофобии».
«Это значит, что выключаться, ломаться, биться, разрушаться в Молдове будет и дальше — под рассуждения “министров” о том, что все беды в стране от “неправильных” памятников», — добавил он.
