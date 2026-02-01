Ричмонд
В Пекине начались переговоры Шойгу и Ван И

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина проведет в Пекине переговоры с главой МИД КНР Ван И. Встреча будет посвящена ключевым вопросам двустороннего сотрудничества и международной обстановки.

Источник: РИА "Новости"

«Обсудим по поручению президента России ряд важных, достаточно назревших и где-то перезревших вопросов не только наших двусторонних отношений, но и, безусловно, все того, что происходит в мире», — заявил Шойгу в начале переговоров (цитата по ТАСС).

Он также выразил радость от визита в китайскую столицу накануне праздника Весны и поздравил Ван И и всех граждан КНР с наступающим Новым годом.

